Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:37
Erzincan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Hüseyin Aktaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülabi Tan'dan (81) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, mutfakta hareketsiz şekilde yatan Tan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Gülabi Tan'ın cenazesi, otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tan'ın evinde yapılan araştırmada, tansiyon, kalp rahatsızlığı ile parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Bozayı avcısına 16 bin 363 lira ceza
YEREL

BOZAYI AVCISINA 16 BİN 363 LİRA CEZA

Erzincan'da &quot;bisikletli off-road&quot; heyecanı
YEREL

ERZİNCAN'DA "BİSİKLETLİ OFF-ROAD" HEYECANI
Erzincan'da 74 kaçak yakalandı
YEREL

ERZİNCAN'DA 74 KAÇAK YAKALANDI