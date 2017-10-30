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Kocaeli'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 00:59
Kocaeli'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Osman Kardaş idaresindeki 41 B 1498 plakalı otomobil, Kuruçeşme Kotaş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın siddetiyle savrulan otomobil, su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kardaş ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine, otomobildeki eşi Ayşe Kardaş ile eşinin kız kardeşi Fatma Kızılkaya ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin çekiciyle otoparka götürülmesinin ardından normale döndü.

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