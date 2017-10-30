Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BUDO'dan sefer iptalleri

30 Ekim 2017 Pazartesi, 09:03

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun, saat 08.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
3. Uluslararası Gençler Balkan Güreş Şampiyonası sona erdi
YEREL

3. ULUSLARARASI GENÇLER BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Bursaspor-Antalyaspor maçından notlar
YEREL

BURSASPOR-ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
&quot;Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı&quot; sona erdi
YEREL

"BURSA 3. ULUSLARARASI BLOK MERMER FUARI" SONA ERDİ
Bursa'da yol kapatma eylemi
YEREL

BURSA'DA YOL KAPATMA EYLEMİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bursa'da DEAŞ operasyonu
YEREL

BURSA'DA DEAŞ OPERASYONU
Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL

BURSA'DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI