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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 10:22

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütüyle bağlantıları olduğu iddiasıyla M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.


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