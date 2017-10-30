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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'ya sezonun ilk karı yağdı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan merkezde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Bu yıl kar erken yağdı. Biz de gerek otelde gerekse pistlerde hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde yapmaya başladık." diye konuştu.

İyi bir sezonun geçmesini beklediklerini ifade eden Ergül, bu yıl kayak sezonunu erken açabileceklerini kaydetti.