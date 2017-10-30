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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 10:37

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezi ve Besni ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen R.A. ve H.Ç. kent merkezinde, M.K. ise Besni ilçesinde gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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