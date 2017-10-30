GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) tatlı badem içinin kilogramı 30,00 - 37,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|kg
|0,82
|1,19
|Arpa
|kg
|0,88
|0,88
|Mısır
|kg
|0,72
|0,76
|Bulgur (pilavlık)
|kg
|1,70
|1,70
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,50
|1,70
|Bulgur (çekilmiş)
|kg
|1,55
|1,55
|Kırmızı mercimek(kabuklu)
|kg
|2,00
|2,10
|Kırmızı mercimek (iç)
|kg
|2,90
|2,90
|Nohut (naturel)
|kg
|5,00
|6,00
|Badem (içi)
|kg
|30,00
|37,00