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Gaziantep Ticaret Borsası

30 Ekim 2017 Pazartesi, 10:50

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) tatlı badem içinin kilogramı 30,00 - 37,00 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kg0,821,19
Arpakg0,880,88
Mısır kg0,72 0,76
Bulgur (pilavlık)kg1,701,70
Bulgur (köftelik)kg1,501,70
Bulgur (çekilmiş)kg1,551,55
Kırmızı mercimek(kabuklu)kg2,002,10
Kırmızı mercimek (iç)kg2,902,90
Nohut (naturel)kg5,006,00
Badem (içi)kg30,0037,00

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