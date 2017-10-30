Komşu iki ülkenin doğal ve kültürel mirası araştırılacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bulgaristan'ın Svilengrad Mesleki Tarım ve Ekonomi Lisesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, iki ülkenin doğal ve kültürel mirası araştırılacak.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Istranca'nın Güzellikleri, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Bölgesindeki doğal ve kültürel mirasların araştırılması, keşfedilmesi ve yaygınlaştırılması" projesinin uygulanmaya başladığını söyledi.

Proje ile komşu iki ülke arasındaki doğal ve kültürel mirasın araştırılarak bölge turizmine katkı sunmasının amaçlandığını belirten Aşım, çalışmaların 15 ay süreceğini ifade etti.

Aşım, bu proje ile yeni bir turizm destinasyonu oluşturacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Amaç, ortak girişimlerle sınır ötesi turizm alanında gençler arasında ilgi uyandırmak, başarılı iş birliği modeli kurmak, yeni turizm destinasyonları için turizm sektörünü teşvik etmektir." diye konuştu.

Istranca bölgesindeki potansiyel turizm kaynaklarının araştırılıp analiz edileceğini anlatan Aşım, şöyle devam etti:

"Svilengrad ve Kırklareli'deki öğrenciler için eğitim atölye çalışmaları düzenlenerek, Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olmak üzere üç dilde turist rehberi hazırlanacak. Svilengrad ve Kırklareli'de yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek ve Istırancalara çalışma ziyaretlerinde bulunulacak. Bunların yanı sıra en önemliside üç dilde websitesi hazırlanacak. Projenin hedef kitlesi sınır ötesi bölgedeki öğrenciler, tur operatörleri, turizm bilgi merkezleri, otel ve restoran sahipleri, belediyeler, emniyet birimleri ve yerel halktır. Projenin beklenen en büyük çıktısı ortak turizm rotalarının oluşturulmasıdır. Proje ile hedef kitlenin bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır."