Gaziantep'te FETÖ'nün darbe girişimi davası

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GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep edilen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma nedeniyle güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sanık yakınları üst aramasının ardından salona alındı. Duruşma sanıkların kimlik kontrolüyle başladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle tek devlet, tek millet ve tek bayrak olgularını yıkmak isteyen asker kılığına girmiş hainlerin hep birlikte görüldüğünü dile getirdi.

Hainlerin umduklarını bulamadığını ifade eden Özkeçeci, "Bugün Şırnak merkezli Güneydoğu'daki hainler yargılanacak. Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz. Bu hainler hak ettikleri cezaları alacaktır. Biz davaya müdahil olmayacağız, sadece gözlemciyiz. Çünkü burada 80 milyonu temsil ediyoruz." diye konuştu.

Avukat Ali Kemal Akdoğan ise davada kapsamındaki sanıkların gereken cezayı alacaklarına inandığını dile getirdi.

Söz konusu sanıkların darbeci general Semih Terzi'den alınan talimatlar doğrultusunda Şırnak merkezli bazı operasyonlar yapmaya kalkıştıklarını aktaran Akdoğan, "Bu hainler 2 korgeneralimizi derdest etmeye çalışıyorlar. Ancak şükürler olsun bölgedeki halkımız ve askerlerimiz uyanık çıkarak bu hainleri derdest ediyorlar. CMK'nın ilgili maddeleri gereğince hainler Gaziantep'te yargılanacaklar. Biz de gereken cezayı alana kadar burada davayı izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında eski subayların da yer aldığı 15'i tutuklu 19 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.