Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunun müdürü olan Erkan Özçivi ile Gökçen Gökçe'nin içinde bulunduğu 06 FB 7119 plakalı otomobile, Mithatpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, sürücü koltuğunda bulunan Özçivi hayatını kaybetti. Yaralanan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, araç içerisinde bulunan paranın alınmadığını belirledi. Para, akaryakıt istasyonu sahiplerine teslim edildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yerine giden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can yetkililerden bilgi aldı.



