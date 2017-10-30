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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 11:26

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarihi değeri olduğu değerIendirilen tablo ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bazı kişilerin yağlı boya tablo satmak için müşteri aradıklarını tespit etti.

Ekipler, takibe aldıkları ve Atatürk Bulvarı'nda durdurdukları şüphelilere ait plakası açıklanmayan otomobilin bagajında, üzerinde ressam "Filippo Palizzi 1871" yazılı, tarihi değeri olduğu öngörülen tablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.O, S.A. ve E.G, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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