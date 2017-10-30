Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçmesi beklenen bölgede, öğle saatlerine kadar Erzincan geneli, Erzurum'un güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman 30 - 60 kilometre hızda eseceği kaydedilen açıklamada, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği aktarıldı.

Açıklamada, aralıklı devam eden yağışların Erzincan geneli ile Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskını, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetlice olması tahmin edilen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 10, Tunceli ve Ardahan'da 8, Iğdır ve Kars'ta 7, Ağrı'da 6 ve Erzurum'da 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Iğdır'da 17, Erzincan ve Tunceli'de 14, Kars'ta 11, Ardahan ile Ağrı'da 10 ve Erzurum'da 9 derece olacak.