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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

30 Ekim 2017 Pazartesi, 11:37

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, son bir haftada düzenlenen operasyon ve yapılan uygulamalarda 317 kilo 284 gram esrar, 46 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti" yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

23-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyon ve yapılan uygulamalarda 317 kilo 284,71 gram esrar, 46 kilogram eroin, 48,09 gram kokain, 145 adet uyuşturucu hap, 51,30 gram metamfetamin, 24,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

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