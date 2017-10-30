Batman'a 20 milyonluk spor köyü

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BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, gençler için spor köyü inşa ediliyor.

Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için önemli projeleri hayata geçiren Batman Belediyesi, gençlerin rahat ortamda spor yapması için Aydınkonak Mahallesi'nde 50 bin metrekarelik alanda 20 milyon liralık spor köyü inşa ediyor. Işıklandırmalı stadyum, 6 spor salonu, tenis kortu ve yüzme havuzunun da yer alacağı köyde sporcular için 100 yataklı kamp binası da yer alacak.

Gelecek yıl sonunda hizmete açılması planlanan spor köyünde engelli gençlerin de spor yapması için uygun şekilde yapılacak.

Batman Belediyesi Spor Kulübü sporcularıyla Belediye Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Batman Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, köyün kentin spor alanındaki ihtiyacını gidereceğini söyledi.



"Batman'ın sporda geleceğini kurtaracak olan en önemli projelerden biri olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:



"Amacımız profesyonel anlamda Batman'ı büyük bir spor tesisine kavuşturmak. Gençlerimizin sporla ilgili ihtiyaçlarını tek tesiste toplamayı amaçladık. O yüzden de böyle bir proje hazırladık. Gelecek ay yapımına başlanacak tesiste engellilerin de rahat spor yapabileceği bir ortam olacak."