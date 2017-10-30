Kırklareli'de kaçak kazı operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'deki kaçak kazı operasyonunda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlenen operasyonda, 1. derece SİT alanında üzerinde gemi resmi bulunan taşı balyoz yardımıyla kırmaya çalışan F.K, A.B. ve C.A'yı suç üstü yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise üzerinde gemi resmi bulunan taş ile ilgili incelemlerde bulundu.