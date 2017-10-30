Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

30 Ekim 2017 Pazartesi, 12:08

ADANA (AA) - Adana’da akaryakıt istasyonundaki bağış kutusunu çalan zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun marketinden içinde yaklaşık 300 lira bulunan bağış kutusu çalındı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden şüpheli kadının kasiyeri oyalarken erkek arkadaşının bağış kutusunu çalıp çantasına koyduğu ve ikilinin olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden Özgür G, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının kız arkadaşı Sitem C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI
Adana'da tarihi eser operasyonu
YEREL

ADANA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Adana'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
YEREL

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 18 GÖZALTI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET