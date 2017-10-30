Adana'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana’da akaryakıt istasyonundaki bağış kutusunu çalan zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun marketinden içinde yaklaşık 300 lira bulunan bağış kutusu çalındı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntülerden şüpheli kadının kasiyeri oyalarken erkek arkadaşının bağış kutusunu çalıp çantasına koyduğu ve ikilinin olay yerinden ayrıldığı belirlendi.
Kimliği tespit edilen şüphelilerden Özgür G, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının kız arkadaşı Sitem C'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.