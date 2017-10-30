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Gagavuz öğrenciler "kardeş okulları"nı ziyaret etti

30 Ekim 2017 Pazartesi, 12:13
Gagavuz öğrenciler "kardeş okulları"nı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi'nden bir grup öğrenci, kardeş okul projesi kapsamında Edirne'ye geldi.

Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi Müdürü Funda Tüfekçi rehberliğinde "kardeş okulları" Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret eden öğrenciler, okul hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Daire Başkanı Ebubekir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerle Moldova'da eğitim gören öğrencilerle etkilişimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gezinin öğrencilere katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren 70 okuldan biri de Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi. Okulumuz Gagavuzya'da bulunuyor. Kardeş okul projesi kapsamında da bir grup öğrencimiz, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde Edirne'ye geldi. Kente gelen öğrencilerimiz, burada ailelerin yanında misafir olarak kalacak. Gagavuzlar, bizimle aynı soydan gelen, Moldova'da yaşayan kardeşlerimiz. Onları ülkemizde ağırlamaktan ve onlarla tanışmaktan çok mutlu oluyoruz. Onların da bizleri tanıması için bu tip ziyaretlerin yapılması çok önemli." diye konuştu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da öğrencilerin, Türkiye'yi yakından tanıması için gezinin çok faydalı olduğunu ifade etti.

Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi Müdürü Funda Tüfekçi ise gezinin öğrencilere Türk kültürünü görererek tanıma fırsatı sağladığını belirterek, "Okul olarak senede iki kez Türkiye'ye geliyoruz. Daha önce de Edirne'ye ve diğer illere farklı öğrenci guruplarıyla gelmiştik. Amacımız çocukların Türkiye'yi görmeleri ve tanımları. Biz ne kadar anlatsak da görmeleri kadar etkili olmuyor. O yüzden güz tatilinde bir gezi yapmayı tercih ettik. Öğrencilerimizin çoğu Gagavuz Türkü. Bunun yanında Bulgar, Moldova ve Ukrayna asıllı öğrencilerimiz de var." ifadelerini kullandı.

Lisenin son sınıf öğrencisi Duşkova Derina (18), geziden dolayı memnun olduğunu aktararak, "Edirne ve Türkiye çok güzel. 5 yıldır Türk-Moldovan Lisesi'nde okuyorum. Üniversiteyi de Türkiye'de okumak istiyorum." dedi.

Öğrenci Tociva Karina da (15) gezinin çok faydalı olduğunu ve Türkçe konuşmalarını geliştirmelerine katkı sağladığını kaydetti.

Türk ailelerin yanında kalacak 16 yabancı öğrenci, 1 hafta boyunca Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür turu kapsamında, Selimiye Camisi başta olmak üzere kültürel alanları gezecek.

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