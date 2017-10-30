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TOFAŞ gaz kesmeden yoluna devam ediyor

30 Ekim 2017 Pazartesi, 12:39


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk 4 haftasını kayıpsız geçen ve ligin namağlup unvanına sahip tek takımı olan TOFAŞ, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Lige sahasında Darüşşafaka'yı 97-81 yenerek başlayan, ikinci haftada da Muratbey Uşak'ı deplasmanda 86-73 mağlup eden Bursa temsilcisi, 3. haftada da sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.

Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'ı da 83-79 mağlup eden TOFAŞ, 4. haftada da Sakarya deplasmanında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 86-74 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yenilgisiz tek takımı olan TOFAŞ, topladığı 8 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.


- Avrupa'da tek yenilgi aldı


TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda ise oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Grupta ikinci sırada yer alan Bursa ekibi, Avrupa'da da iddiasını sürdürmek istiyor.

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında 1 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransız temsilcisi Asvel'i, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise 5. hafta mücadelesinde 4 Kasım Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.


- Ene: "Kendimizi geliştirmeliyiz"


TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar yenilmediklerini ama bunun kendileri için bir şey ifade etmediğini anlattı.

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da olmak üzere iki kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Ene, "Ligde mağlup olmadan Avrupa'da ise 1 yenilgi ile yolumuza devam ediyoruz. Henüz yaptığımız bir şey yok. Takım olarak yenilmemekten dolayı mutluyuz ama önemli olan bunu sürdürebilmek ve sahada doğru işler yapmak. Daha iyi olmak istiyorsak kendimizi geliştirmeliyiz." diye konuştu.


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