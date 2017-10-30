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Keşanlı "Fikriye nine" şiir kitabı çıkardı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 12:58

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 53 yaşında okuma-yazma öğrenen 73 yaşındaki Fikriye Tekin, şiir kitabı çıkardı.

Ailesi tarafından okula gönderilmeyen, erken yaşta evlilik nedeniyle de eğitim almaya fırsat bulamayan Tekin, 53 yaşındayken duyduğu kurs anonsu üzerine katıldığı dersler sayesinde okuma-yazma öğrendi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursların okuma-yazma bileyenler için büyük önem taşıdığını, 50 yaşından sonra da olsa okuma-yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Okumayı çok sevdiğini, bazı şeylerin çocukluktan içinde ukde kaldığını ifade eden Tekin, "Okula aşık olduğum kadar hiçbir şeye aşık olmadım. Çocuk gibi bir gün sıralara oturacağım günü özlemle bekledim. Çocukluğumu yaşamadığım için hep o günü bekledim. Kurs sonunda belge verirken tahtaya geçtim ve tebeşiri elime alarak ilk şiirimi yazdım. Daha sonra açık öğretimden ortaokulu da bitirdim." diye konuştu.

- "Özellikle kız çocuklarının mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum"

Okuma-yazma öğrendikten sonra şiir yazmaya başladığını anlatan Tekin, 14 yıl boyunca kaleme aldığı şiirlerinin yer aldığı kitap çıkardığını kaydetti.

Eşinin 25 yıl önce vefat ettiğini, buna rağmen 3 kızını da okutarak meslek sahibi yaptığını vurgulayan Tekin, "Özellikle kız çocuklarının mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Bütün babalara sesleniyorum, kız çocuklarını mutlaka okutsunlar." dedi.

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