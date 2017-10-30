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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 13:07
Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin rektör yardımcısının eşi Nebahat Ö, emekli polis memuru Fatoş İ, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ferhat T. ve esnaf Mustafa K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, 25 Ekim'de kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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