TSE Başkanı Korkmaz:

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KIRIKKALE (AA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz, mal ve hizmet belgelendirmesinin son derece önemli bir işlem olmasına karşın Türkiye'de bu iş ve işlemlerin farkındalığının yeterince olmadığını belirterek, "TSE olarak bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Korkmaz, Kırıkkale Üniversitesi Yahya Kemal Salonu'nda düzenlenen TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, TSE'nin Türkiye'deki mal ve hizmeti teknik şartnameden yazan ve bu anlamda yetkilendirilmiş tek milli kuruluş olduğunu söyledi.

Bu anlamda TSE'nin, Türkiye'nin uygunluk değerlendirme alanındaki en büyük kuruluşlarından birisi olduğunu da dile getiren Sebahattin Korkmaz, "Mal ve hizmet belgelendirmesi son derece önemli bir işlem olmasına karşın, bu iş ve işlemlerin farkındalığı maalesef ülkemizde fazla değildir. TSE olarak bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle üniversitelerin bu anlamdaki faaliyetlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversitelerimiz bu farkındalığı artırmaya yönelik çok önemli kurum ve kuruluşlarımızdır. Özellikle profesyonel alanda ehliyet gerektiren işleri yapanların standart ve standarda uygunluk belgesi konusunda bilgi sahibi olması son derece önemli ve bu farkındalığın en önemli araçlarından birisi olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Korkmaz, inanç değerlerine bakıldığında hayatın sona erdiğinde hesap verilmesi düşünülüyorsa, bu hesaptan karlı çıkabilmek için 2 önemli unsur olduğunu vurguladı.

Bu unsurların kul hakkı ve Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu aktaran Sebahattin Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yani Allah'ın rızasını kazanmak için eylemlerde bulundunuz, hayatınızı geçirdiniz ve güzel bir kul oldunuz ama diğer taraftan kul hakkı ile gittiğinizde bu güzel amellerin karşılığı olan mükafatın bedellerinden kul hakkına bir pay ayırmak zorundasınız. Kul hakkı dini bir terim gibi geliyor olmasına karşın, esasında dini bir terim değil. Sizden başka toplumda kimler varsa bunların hakkı olan her türlü konuya hassasiyet göstermek demektir. Yani onların beklentilerini karşılayacak birey olmanız lazım ki o hakkı karşılayabilesiniz. Sizden başka kişi ve kurumların haklarına azami derecede dikkat etmeniz gerekir ki kul hakkı sınavından geçmiş olasınız. Aksi takdirde geçemezsiniz. Kalite yönetim sistemi, esasında kul hakkını garantiye almak için iş yeri ve işletmelere sunulan bir standarttır. Bu sistemi kurarsanız kul hakkını garanti altına alacak bir sistem oluşturmuş olursunuz. Öbür taraftan 10002 müşteri memnuniyeti esasında bir helalleşmedir. Müşteri memnuniyeti o kadar önemli bir konu ki hizmet verirken insanların haklarını gerçekten salim olarak kendilerine teslim edip etmediğinizi garanti altına alıyorsunuz."

Korkmaz, konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız'a, TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etti.