Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de dün deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, önemli olanın bundan sonraki maçlarda seri yakalayıp takımı istedikleri noktaya getirmek olduğunu söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Adana Demirspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Takım halinde güzel futbol oynadıklarını dile getiren Özkul, bundan sonraki maçlar için de takımdan iyi sinyaller aldıklarına işaret etti.

Özkul, deplasmanda alınan bir galibiyetin kazanma serisi haline gelmediği takdirde başarı sayılamayacağına dikkati çekerek, "Önemli olan bundan sonraki maçlarda seri yakalayıp Giresunspor'u istediğimiz noktaya getirmek. Önümüzdeki maçlardan galibiyetler, güzel sonuçlar almamız lazım. Hedefimizden kopmamak için her maça ayrı bir konsantrasyonla çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.