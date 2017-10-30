Saklı cennet "Hizan" fotoğraflandı

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BİTLİS (AA) - Türkiye'nin değişik illerinden Bitlis'in Hizan ilçesine gelen çok sayıda fotoğraf sanatçısı, ilçenin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Hizan Belediyesince düzenlenen "Hizan Her Mevsim Güzeldir" adlı fotosafariye katılan fotoğrafçılar, 3 gün boyunca ilçenin saklı kalan güzelliklerini görüntüledi.

Fotoğraf sanatçıları, sararan doğanın oluşturduğu renk cümbüşüyle bütünleşen ilçedeki taş evleri, tarihi dokuyu ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekti.

- "Hizan'dan Türkiye'ye adeta ışık saçılmış"

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 10 mahalle, 75 köy ve 35 bin nüfus bulunduğunu belirterek, Hizan'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarih boyunca en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçenin ayrıca bir ilim irfan diyarı olduğunu ve çok sayıda medrese ve külliyenin bulunduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"İlçede çok sayıda din ve bilim adamı yetişmiştir. İlçemiz halen bu değerlerini koruyor. Hizan'dan Türkiye'ye adeta ışık saçılmış. Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi ve Gavsi Hizani gibi büyük zatların yetiştiği bu topraklar ne yazık ki son 10 yıldır terörle anılıyordu. Buraya atandığım günden beri tek amacımız Hizan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktı. 29 Ekim bizim için bir başlangıç oldu. Fotosafari etkinliği düzenledik. Hizan'ın kırsalında, merkezinde ve köylerinde sonbaharın güzelliklerini resmedelim istedik."

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen fotoğraf sanatçılarının 3 gün boyunca Hizan'ın her yerinde fotoğraf çektiğini belirten Bülent Hamitoğlu, bu fotoğraflardan bir albüm oluşturacaklarını kaydetti.

Hamitoğlu, "Bizim asıl amacımız bölgenin ve insanların güzelliklerini ortaya çıkarmaktır. Terörün bölgeye nasıl bir zarar verdiğini ve halkında o masum yüzünü göstermek için bir fırsat oldu." dedi.

- "Bölgede terör 'yok' denecek hale geldi"

Terörün devlet işi olduğunu, asker, polis ve güvenlik korucularının operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Bülent Hamitoğlu, terörle mücadelede çok ciddi anlamda başarı sağladıklarını vurguladı.

"Bölgede terör 'yok' denecek hale geldi. Artık halkın, gençlerin ve çocukların gündeminden terörü tamamen çıkaracağız. Bu bölgede kimse terörü konuşmayacak." diyen Hamitoğlu, şöyle devam etti:

"Biz yine önlemleri alalım ama halk bunu hissetmesin. Biz de bir farkındalık oluşturalım diye çalışmalara başladık. Fotoğraf yarışması terörün bittiğinin bir ispatı. Çünkü Hizan'da girilmedik köy, basılmadık toprak kalmadı. 100'ün üzerinde katılımcı var. Bu katılımcılar neredeyse Hizan'ın tüm köylerine girdi. Oralarda beğendikleri kareleri fotoğrafladı. Bu da güvenli olmasaydı yapılamayacaktı. İnşallah önümüzdeki yaz Hizan çok daha güzel bir noktaya gelecek."

- "Hizan'ın doğası bizi geçmişe götürüyor"

Yarışmaya Malatya'dan katılan Musa Mutlu ise emekli olduğunu ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yıllardır fotoğraf çektiğini belirtti.

Bugüne kadar değişik illerde düzenlenen yarışmalara katılarak birçok yarışmada ödül aldığını aktaran Mutlu, "Doğası ve yapısı ilgimi çektiği için 2 yıl önce de buraya gelmiştim. Bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Buraya yine gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir doğası var. Doğa harikası bir ilçe. Hizan'ın doğası bizi geçmişe götürüyor. Geçmişte yaşadığım köylerimizin hemen hemen aynısı. İnşallah yapılarla buranın doğasını bozmazlar. Köylerde çok ilgi gördük. Misafirperver insanlarımız bizi çok iyi karşıladı." diye konuştu.