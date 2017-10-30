Silopi'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

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GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Silopi'deki eylemlere ilişkin Gaziantep'te görülen davaya Başbakanlık adına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, "Bu dava, İstanbul, Ankara ve Muğla'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan birisi." dedi.

İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silopi'deki darbe davasının güvenlik gerekçesiyle Gaziantep'e alındığını hatırlattı.

"Bu dava İstanbul, Ankara ve Muğla'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan birisi." diyen İnal, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi, sanıkların darbeyi örgütleyen ve ana ekibin içinde yer alan darbeci Semir Terzi'nin uzantıları olması. Biliyorsunuz, Semih Terzi darbe faaliyetlerine katılmak için Silopi'den Diyarbakır'a, oradan da Ankara'ya gelmişti. Bugün burada yargılanan sanıklar da Semih Terzi'nin Silopi'de birlikte olduğu ve darbe organizasyonunu beraber yaptığı kişiler. Umuyoruz ki mahkeme, hızlı bir şekilde yargılamayı yapacak ve Türk milletinin beklentisine uygun olarak sanıkları cezalandıracaktır."

Gaziantep Barosu'ndan 53 avukatla davayı izlediklerini anlatan İnal, bu davaların Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli davalardan olduğunu vurguladı.

İnal, yargılanan sanıkların darbe teşebbüsü sırasında Silopi'deki Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli olduklarını ve Terzi'nin emri doğrultusunda hakimiyeti ele almak için harekete geçtiklerini dile getiren İnal, "Sanıklar, dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel'i gözaltına almak ve oradaki hakimiyeti ele geçirmek için hareket ediyorlar ama başarılı olamıyorlar. Bu olayların hepsi, delilleriyle dosyaya yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep edilen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.