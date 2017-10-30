Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. haftada deplasmandaki Gençlerbirliği maçında çok iyi performans sergilediklerini ifade etti.

Takımın 9. haftada da Trabzonspor'u mağlup ettiğini anımsatan Gündüz, "Gençlerbirliği deplasmanında alınan galibiyet mükemmeldi. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galibiyetleri seri haline dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Gündüz, Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin, futbolcuların motivasyonunu artırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Takımımızın durumu son derece iyi. Bu hafta sahamızda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Medipol Başakşehir maçından da 3 puan çıkarırsak birtakım şeyler yerine oturacak, futbolcuların öz güveni daha da artacak. Evkur Yeni Malatyaspor, rakiplerinin korkulu rüyası olacak. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve futbolcuları arasında uyum son derece iyi."

Devre arasında kadrolarını güçlendirmek istediklerini anlatan Gündüz, "Devre arası mutlaka 3-4 transfer yapacağız." ifadesini kullandı.

Gündüz, taraftarlardan, Medipol Başakşehir maçında stadı doldurarak takıma destek vermelerini istedi.