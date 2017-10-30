Adana'da terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3'ü 18 yaşından küçük 9 zanlı gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerin ardından "yasa dışı gösterilere katılmak", "polise molotofkokteyli atmak" ve "sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.