Bilecik Belediye Başkanı Yağcı'dan "Kayı" tepkisi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni kurulan İyi Parti'nin kullandığı Kayı Boyu bayrağında bulunan ''İyi'' ambleminin patentinin Bilecik Belediyesine ait olduğunu söyledi.

Yağcı, düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener'in başkanlığında "İyi Parti" adı altında yeni bir siyasi parti kurulduğunu anımsatarak, partinin ''iyi mi kötü mü'' olduğunu zamanın göstereceğini kaydetti.

Toplumun bazı ortak değerleri, kutsalları olduğuna işaret eden Selim Yağcı, şöyle konuştu:

"Bunlar toplum tarafından kucaklanan, bir ve bütün yapan değerlerdir. Bilecik için 'Dirilişin ve kuruluşun merkezi' diyoruz. 'Kayı Boyu'nun kök saldığı topraklar' diyoruz. Bizler de bundan ilham alarak belediye olarak Kayı Boyu amblemi konusunda son derece hassasız. Belediye olarak bu konuda birçok çalışma gerçekleştirdik. Özellikle 2013 yılında müracaat ederek Kayı Boyu'nun ambleminin patent tescilini aldık. 18 Mart 2013 tarihinden itibaren bu amblem koruma altına alınmıştır.''

Yağcı, bu çalışmaların yeni kurulan söz konusu siyasi partiden önce yapıldığını anlatarak, "İyi Parti'nin kullandığı Kayı Boyu bayrağında bulunan İyi ambleminin patenti Bilecik Belediyesine aittir. Patent tescilinin ve telifin sağladığı tüm hukuksal hakları kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılan ''Kayı Boyu'' ambleminin bulunduğu anıtlar, Eskişehir-İstanbul çevre yolu ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde sergileniyor.

