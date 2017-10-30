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Şanlıurfa'da çocuğun koluna saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 14:12
Şanlıurfa'da çocuğun koluna saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da okulun bahçe duvarından atlamaya çalıştığı sırada çocuğun koluna saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Devteşti İlköğretim Okulununun bahçe duvarının üstünden atlamaya çalışan 13 yaşındaki Fatih Öztürk'ün sağ kolu, demir korkuluklara saplandı. Korkuluklardaki 20 santimetrelik demir çubuk, Öztürk'ün kolunun altından girip üst kısmından çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından hidrolik makasla demir korkuluğu kesti. Yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan Öztürk'ü, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahelesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün koluna saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı.

Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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