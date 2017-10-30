Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,995-1,105 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,995
|1,105
|Ekmeklik diğer buğday
|0,949
|1,080
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,024
|1,129
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,883
|1,117
|ARPALAR
|Arpalar
|0,870
|0,894
|Yemlik Arpalar
|0,750
|0,849
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,753
|0,818