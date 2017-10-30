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Konya Ticaret Borsası

30 Ekim 2017 Pazartesi, 14:22

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,995-1,105 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,995 1,105
Ekmeklik diğer buğday 0,949 1,080
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,024 1,129
Düşük vasıflı buğdaylar 0,883 1,117
ARPALAR
Arpalar 0,870 0,894
Yemlik Arpalar 0,750 0,849
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,753 0,818

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