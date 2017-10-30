Bitlisli öğrenciler Antalya'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında yaklaşık 200 Bitlisli öğrenci, Antalya'ya geldi.

Uçakla Antalya Havalimanı'na gelen çocuklar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından karşılandı. Akranları Bitlisli öğrencileri karanfillerle karşılarken, akrobasi grubu da gösteri yaptı.

Karşılama töreninde konuşan Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığının "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Türkiye'nin doğusundaki 11 vilayetten batısındaki 23 vilayete 15 yaş altı 50 bin çocuğun seyahat edeceğini belirtti.

Karaloğlu, proje kapsamında Antalya'ya Bitlis ve Şırnak'tan yaklaşık 3 bine yakın öğrenci, öğretmen ve idarecinin geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Bitlis'ten gelen ilk kafilemizi karşıladık, onlara 'Hoş geldiniz' dedik. İnşallah 7 hafta boyunca, bu projeyi haftada 2 grup olarak devam ettireceğiz. Antalya bir turizm kenti. Arzu ettik ki çocuklarımız gelmişken Antalya'da 5 yıldızlı otel görsünler. 5 yıldızlı otelde kalmanın keyfine de varsınlar. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği aracılığıyla otelcilerimiz sponsor oldular. Her birine teşekkür ediyorum. Hiçbir ücret ödemeden çocuklarımızı burada 5 yıldızlı otellerimizde misafir edecekler. Büyükşehir Belediyemiz de gezileri tertip ediyor ve öğlen yemeklerini planlıyor."

Projeye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğunun altını çizen Münir Karaloğlu, "Amacımız bu çocukların akranlarıyla kaynaşmaları ve burada güzel zaman geçirmeleridir. Güzel hatıralarla şehirlerine dönüp, buradaki izlenimlerini oradaki arkadaşlarına anlatmaları ve ileriye dönük dostluklar edinmelerini arzuluyoruz. Projenin amacına ulaşması için Antalya olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Karaloğlu, konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Belek bölgesindeki bir otelde konaklayacak olan çocuklar, 3 gün boyunca ildeki tarihi ve turistik mekanları gezecek.

