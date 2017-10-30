Deniz taşıtlarından toplanacak atıklar bertaraf edilecek

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 5 yıl süreyle kiralanan atık toplama tesisinde, deniz taşıtlarından toplanacak atıklar biriktirilerek bertaraf tesislerine gönderilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Dodurka, belediye tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'den (TDİ) 5 yıllığına kiralanan atık toplama tesisini denetleyerek, sahada çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelinden bilgi aldı.

Büyükşehri Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın deniz temizliğine verdiği önem çerçevesinde atık yönetim planını tamamlamak üzere olduklarını belirten Dodurka, planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından deniz atıklarının işlenmesi için faaliyete geçeceklerini bildirdi.

Limanda kiraladıkları 338 metrekarelik alanda yer alan toplama tesisini iyileştirdiklerini ifade eden Dodurka, şunları kaydetti:

"Deniz taşıtlarından toplanacak atıkları burada biriktirip bertaraf tesislerine yollayacağız. Böylece Tekirdağ genelindeki limanlara yanaşan gemilerin atıklarının denizlere verilmesi önlenecek. Söz konusu planın devreye girmesiyle belediyeye ait atık toplama gemileri sularımıza giren gemilere bizzat yanaşarak atıkları açıktan da toplayacak. Kaçak atık deşarj eden gemilere de ciddi cezalar verilecek. Bu şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı sadece atık toplama değil, denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi amacıyla da önemli bir yol kat etmiş olacak."



