Sarıkamış'taki darbe girişimi davası

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 7'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski üsteğmenler Çağrı Burnak ve Ferdi Karaşahin, eski uzman çavuşlar Ahmet Keklikçi, Erkan Zengin, Muharrem Öztürk, Sefa Erbaş ile Oğuzhan Akın ve tutuksuz yargılanan 8 askeri personel katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Duruşma, kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 9. Komando Tugay Komutanlığı 2. Komando Tabur Komutanlığına bağlı 1. Bölük'te görevli tutuklu eski üsteğmenler Çağrı Burnak, Ferdi Karaşahin, uzman çavuşlar Ahmet Keklikçi, Erkan Zengin, Muharrem Öztürk, Sefa Erbaş ve Oğuzhan Akın ile tutuksuz yargılanan uzman onbaşı ve sözleşmeli erlerden oluşan 8 askeri personel, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede ayrıca, tutuklu sanıklar Zengin, Öztürk ve Erbaş'ın, "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla, "kamu malına zarar verme" suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.