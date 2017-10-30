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Atiker Konyaspor, Salzburg maçının hazırlıklarına başladı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 14:49
Atiker Konyaspor, Salzburg maçının hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 yenen Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 2 Kasım Perşembe günü Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, pas ve top kapma çalışması ile sürdürdü. Antrenman, çift kale maç ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.





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