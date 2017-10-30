Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına aldı.
Aralarında farklı illerden gelerek Afyonkarahisar'da oluşturulan ve örgütün "gaybubet" ismini verdiği evlerde kalan eski hakim, askeri personel, özel okul çalışanları ve kamu görevlileri ile ByLock kullananların da olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.