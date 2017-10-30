Sarımsağıyla ünlü ilçenin çemenine coğrafi işaret koruması

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üretilen ünlü Koçovası sarımsağı, kırmızı biber, kemik suyu ve 7 çeşit baharatın karışımıyla elde edilen "Afşin çamanı", coğrafi işaret çalışmasıyla koruma altına alınıyor.

Kalitesi ve aromasıyla öne çıkan Afşin Koçovası sarımsağı, ilçede üretilen kırmızı toz biberin karışımından elde edilen 200 yıllık yöresel lezzet Afşin Çamanı'nın markalaşması için Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Afşin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (DOĞAKA) "Coğrafi İşaret Alınması Teknik Destek Danışmanlığı Projesi" hazırlandı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çamanın ham maddeleri Afşin'imizde üretilen sarımsak ve biber. Bu ürünlerimizin karışımıyla çaman elde ediliyor. Çaman üretimi yaygınlaştığı takdirde tarım alanında da sarımsak ve biber üretiminde artış olacağını biliyoruz. Afşin'de üretilen çamanın, gıda sektöründe güvenilir bir konuma gelmesi ve marka değeri taşıması için tescil edilmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle coğrafi işaretinin alınması gerektiğini düşündük ve projemizi hazırladık. İnşallah ilçemizin önemli bir değerini daha tanıtmak ve çaman üretimini ilçemizde steril bir şekilde yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can ise dünyada dondurma denilince akla Kahramanmaraş geldiğini, "çaman" denilince de akıllara ilk olarak Afşin'in gelmesini istediklerini belirtti.

Bu kapsamda çaman için coğrafi işaret tescil belgesi almak istediklerini dile getiren Can, Türkiye’nin biber üretiminin yaklaşık yüzde 45’ini Kahramanmaraş'ın ürettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ilimiz çok büyük bir gelir. Çamanın esas maddesi de kırmızı biber ve sarımsaktır. Bununla birlikte yapılış şekliyle kemik suyu, ilik suyu ve birtakım baharatlarla karıştırılarak bölgemizde sofralarda vazgeçilmez bir lezzet. Afşin çamanının markalaşmasına ve daha çok üretilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Coğrafi işaretleme hem sosyokültürel açıdan da bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak hem de Afşin ekonomisine katkı sağlayacak."

Koçovası sarımsağının üretimini ilçe geneline yaymak istediklerini anlatan Can, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi, "çaman"ı ve sarımsağıyla Afşin'in daha çok anılır hale geleceğini sözlerine ekledi.