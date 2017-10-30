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Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kadına ceza

30 Ekim 2017 Pazartesi, 14:57

ADANA (AA) - Adana'da eşine şiddet uygulayıp hakaret ettiği iddia edilen 2 çocuk annesi kadına iki farklı zamanda, eşinin konutuna ve iş yerine birer ay boyunca yaklaşmama cezası verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahalesi’nde oturan 42 yaşındaki Sabit A, eşi Ü.A'nın kendisine şiddet uygulayıp hakaret ettiği, kendisi evde olmadığı zamanlarda da eşyalarını alıp gittiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Adana 8. Aile Mahkemesi, Ü.A'nın eşinin bulunduğu konuta ve iş yerine bir ay yaklaşmama cezası verdi.

Cezanın bitmesinin ardından Sabit A, eşinin eve gelip kendisine tekrar şiddet uygulayıp, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yeniden suç duyurusunda bulundu.

Aile Mahkemesi Ü.A'ya, yeniden bir ay eşinin konutuna ve iş yerine yaklaşmama cezası verdi. Ayrıca kadın, iletişim araçlarıyla eşini rahatsız etmemesi konusunda uyarıldı.

Öte yandan, Ü.A'nın da eşi Sabit A'nın kendisine şiddet uyguladığı yönünde şikayetlerde bulunduğu öğrenildi.

Sabit A. yaptığı açıklamada, 2013 yılında işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiğini ve cezasını çektikten sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğunu söyledi.

Kendisi cezaevinde bulunduğu sırada eşinin psikolojisinin bozulmuş olabileceğini iddia eden Sabit A, çocuklarını iyi yetiştirmek için çabaladığını sözlerine ekledi.


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