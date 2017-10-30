Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'te belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.