Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

MARDİN (AA) - Türk Kızılayı, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın desteğiyle Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Arpatepe ve Göllü mahallelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ayşegül Genç, Ercan Tan ve modacı Hakan Akkaya, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve il protokolünün eşlerinden oluşan Gönül Elçileri, Suriye sınırına yakın Göllü ve Arpatepe Galip Karipçin mahallerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımını ulaştırdı.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Genç, uzun süredir Anadolu'daki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bağışçılardan temin ettikleri kıyafetleri çocuklara dağıttıklarını anlatan Genç, "Çocuklarımızı mutlu gördüğümüz zaman bizler de çok mutlu oluyoruz. Mardin'e yaklaşık 10 bin parça kıyafet getirdik. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Türk Kızılayı çocuklarımızı güldürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerinde mazlumların yanında olmayı amaçladıklarını aktaran Genç, şöyle dedi:

"Türk Kızlayı, Türkiye'nin gelişen ve büyüyen yapısıyla birlikte büyüyor. Türkiye nasıl dünyada söz sahibi ise ona uygun olarak tüm dünyada mazlumların yanında oluyor. Somali, Arakan, Suriye, Gazze ve her yerde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Yine yardımcı olacak. Bütün mazlum coğrafyada Türk Kızılayı var."

- "Türk Kızılayı her yere yetişiyor"

Modacı Akkaya da Türk Kızılayı ile Mardin'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, " Dünyanın her yerinde Türk Kızılayı var. Ben de elimden geldiğince Türk Kızılayı ile her yere ulaşmaya çalışıyorum. Türk Kızılayı bütün dünyada çok önemli ve her yere yetişiyor." sözlerine yer verdi.