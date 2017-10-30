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Suriyeli öğretmen protez bacağa kavuştu

30 Ekim 2017 Pazartesi, 15:15

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim uçaklarından atılan bombaların görev yaptığı okula isabet etmesi sonucu iki bacağını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Nağan Elvan, sığındığı Türkiye'de protez bacak hayaline kavuştu.

İlkokul öğretmeni Elvan, 6 ay önce görev yaptığı okulun rejim uçaklarının saldırısına uğraması sonucu iki bacağını kaybetti.

Protez bacak takılması umuduyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen ve Anadolu Ajansının haberiyle gündeme gelen Elvan'a sivil toplum kuruluşları destek oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu Elvan'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Reyhanlı'daki ortez-protez merkezine getirilen Elvan'ın muayenesi yapılarak protez bacağı takıldı.

İdlibli Nağan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez bacağına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tüm ümitlerini yitirdiği anda gelen haberle sevindiğini ifade eden Elvan, "Yeniden yürüyebilmek çok güzel, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Türk halkını ömrümün sonuna dek güzel hatırlayacağım ve seveceğim.'' dedi.

Elvan, protez bacağının takılması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun da süreçte üç kurumun ortak hareket ettiğini belirtti.

Elvan'ın durumundan haberdar olduktan sonra hemen harekete geçtiklerini ifade eden Tosun, ''Öğretmenimizin ilk etapta muayenelerini gerçekleştirmiştik ve sonrasında protez bacakları hazırlandı. Bugün protez bacakları takıldı. Biz de onun kadar mutlu olduk." dedi.

Elvan'a dijital protez bacak takıldığını aktaran Tosun, ''Birkaç gün sonra daha da güzel yürümeye başlayacak. Biz Elvan'ın ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.'' diye konuştu.

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