FETÖ zanlılarının Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalanması

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve Sahil Güvenlik ekiplerince Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalanan 17 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif S, Meryem B, Hayriye B. ve Selma U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında 27 Ekim'de durumundan şüphelenilen bir motoryata "dur" ihtarında bulunulmuş, ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalanmıştı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan Emniyet, Milli Eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlenmişti.