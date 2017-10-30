Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ zanlılarının Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalanması

30 Ekim 2017 Pazartesi, 15:18

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve Sahil Güvenlik ekiplerince Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalanan 17 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif S, Meryem B, Hayriye B. ve Selma U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında 27 Ekim'de durumundan şüphelenilen bir motoryata "dur" ihtarında bulunulmuş, ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalanmıştı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan Emniyet, Milli Eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER
3. Dalaman Yeşil Elmas Bisiklet Festivali
YEREL

3. DALAMAN YEŞİL ELMAS BİSİKLET FESTİVALİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
2. Güz Günleri Köyceğiz Bisiklet Festivali
YEREL

2. GÜZ GÜNLERİ KÖYCEĞİZ BİSİKLET FESTİVALİ
Köyceğiz'de ikinci el pazarı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE İKİNCİ EL PAZARI
Bodrum'da fuhuş operasyonu
YEREL

BODRUM'DA FUHUŞ OPERASYONU
Muğla'da DEAŞ operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA DEAŞ OPERASYONU
Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI'NI DENİZİN ALTINDA KUTLADILAR

Muğla'da sonbaharda deniz keyfi
YEREL

MUĞLA'DA SONBAHARDA DENİZ KEYFİ
Dalyan Caretta Run Yoga etkinliği
YEREL

DALYAN CARETTA RUN YOGA ETKİNLİĞİ

Bodrum'da yağışın ardından denizde kirlilik oluştu
YEREL

BODRUM'DA YAĞIŞIN ARDINDAN DENİZDE KİRLİLİK OLUŞTU
Cumhuriyet Bayramı denizin altında kutlandı
YEREL

CUMHURİYET BAYRAMI DENİZİN ALTINDA KUTLANDI
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
2. Uluslararası Dalyan Caretta Run Maratonu
YEREL

2. ULUSLARARASI DALYAN CARETTA RUN MARATONU