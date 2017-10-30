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BATMAN (AA) - Karadenizli din görevlileri kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 50 kişilik grup, Batman'da temaslarda bulundu.

Trabzon Kur'an Kursları Dernekler Federasyonu, Diyarbakır Medrese Alimleri Birliği (MEDAV) ve Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) iş birliği ile hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında Karadeniz'den gelen aralarında din adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinin de yer aldığı 50 kişilik grup, bir otelde Vali Ahmet Deniz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Vali Ahmet Deniz, Türkiye'de birtakım güçlerin terör örgütleri üzerinden algı operasyonları yaparak oluşturduğu ön yargılarla Türk-Kürt kavgası çıkartmak istediğini ancak milletin sağduyulu davranarak buna izin vermediğini söyledi.

- "Algı operasyonu olduğunu anladım"

Bölgedeki Kürt vatandaşları sanki terör örgütünü destekliyormuş gibi olumsuz bir algı oluşturulduğuna dikkati çeken Deniz, şunları belirtti:

"Şırnak'a Vali Yardımcısı olarak atandığım zaman orada bir algı operasyonu olduğunu anladım. Çünkü bize ne sunuluyorsa onun üzerinde değerlendirme yapıyorduk. Birileri bize başka şeyler sunuyordu. Orada gördüm ki; bizden hiçbir farkları yok. Örfümüze, adetlerimize, kültürümüze, dinimize çok önem verildiğini, hiçbir farkımızın olmadığını orada gördüm."



- "DEAŞ ile Müslümanlığı ötekileştirmek istediler"



Vali Ahmet Deniz, Türk-Kürt kavgası çıkartmak isteyenlerin şimdi de DEAŞ üzerinden Müslümanlığı hedef aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DEAŞ denince bir Müslüman profili ortaya çıkarttılar. Çünkü bu Müslümanlığı ötekileştirme projesiydi. Onu göstererek İslam'ı vurmaya, küçültmeye başladılar. Aynı şey PKK terör örgütü için de geçerli. Bu millet bu oyunu bozuyor. 15 Temmuz'da dinimizi, en önemli kutsallarımızı kullanan bir örgüt ortaya çıktı. Maalesef dinimizi kullanarak gençlerimize ihanet ettirdiler.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bizim yapacağımız kucaklaşmaktır. Şu an çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bütün batı toplumları topyekun bir saldırıya geçtiler çünkü artık Türkiye'yi kontrol edemiyorlar. Artık Türkiye onların emir eri değildir. Kendi politikalarını üretiyor, merhametin insanlığın ölmediğini dünyaya haykırıyor."

- Karadeniz'de anlatacaklar

Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım da Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Bayburt’tan geldiklerini söyledi.



Bölgeler arasında hiçbir fark olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Dönünce inşallah burada gördüğümüz muazzam kardeşlik havasını Karadeniz’e götüreceğiz. Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın derdi bizim derdimizdir. İslam alemindeki bütün renkleri bir vücuttur. Müminler ancak kardeştir." dedi.



Batman İl Müftüsü Turgut Erhan da Türklerin ve Kürtlerin bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşadığını, et ile tırnak gibi birbirine kenetlendiğini söyledi.







