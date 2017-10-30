Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bilgiç:

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HATAY (AA) - Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç, "Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, daha önce Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da, Afganistan'da yaşananlar, bunların hiçbiri birbirinden bağımsız süreçler ya da olaylar değil. Bölge ve ülkemiz halkının, bu coğrafyada yaşayan insanların, bu savaşların gerçek sebebini görmesi lazım." dedi.

Programı kapsamında Hatay'a gelen Bilgiç, Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Başkanı Ahmet Yetişen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın Türkiye'nin ve bölgenin en önemli yerleşim yerlerinden ve kadim şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Hatay'ın medeniyetlerin, kültürlerin, inançların buluşma noktası olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Hatay, kimlik kavgalarının nasıl çıktığını bilen ve bu kimlik kavgalarından uzak duran insanların yaşadığı bir şehir. Bu yönüyle Hatay hem ülkemizdeki hem de bölgemizdeki barışa katkıda bulanabilecek bir yerleşim birimidir. Bu da bizim için çok önemli." dedi.

Bilgiç, bölgede sıcak gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, daha önce Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da, Afganistan'da yaşananlar, bunların hiçbiri birbirinden bağımsız süreçler ya da olaylar değil. Bölge ve ülkemiz halkının, bu coğrafyada yaşayan insanların, bu savaşların gerçek sebebini görmesi lazım. Burada insanların mezhep farklılığının, ırk farklılığının aslında sadece bir kışkırtma unsuru olarak kullanıldığını ama bu mekanizmayı yöneten, asıl oyun kurucunun hedeflerinin çok daha farklı olduğunun farkında olması gerektiğini düşünüyoruz."

HGC Başkanı Yetişen de Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniye medeniyetler ve hoşgörü kenti Hatay'ın dışarıdan çok farklı görüldüğünü aktararak, bu düşüncelerin yok edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.