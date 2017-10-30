TMO fındık sektörünü rahatlattı

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ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bugüne kadar 100 bin ton fındık alımı yapılması, sektörde olumlu karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun bugüne kadar 100 bin ton fındık alarak üreticilere yaklaşık 1 milyar lira ödeme yapıldığını anımsattı.

Ofis tarafından yaklaşık 50 bin ton fındık alımı için üreticilere randevu verildiğini belirten Soydan, "TMO'nun çok kısa bir sürede 100 bin ton fındığı deposuna koyması ve 50 bin ton için de alım garantisi vermesi sektör adına son derece önemlidir. Bize göre TMO attığı bu adımlarla fındık sektörünü ve üreticiyi rahatlatmıştır." dedi.

Soydan, TMO gerçek anlamda üretici lehine faydalı olacaksa bundan sonra atacağı adımların da son derece önemli olduğunu ifade ederek, ofis tarafından piyasada fındık satılmaması gerektiğini savundu.

TMO'nun uzun süre elindeki fındığı muhafaza etmesi ve özellikle piyasadaki denge unsurunu gözeterek zamanlamasını da ona göre yapması gerektiğini kaydeden Soydan, "Eğer ofis bu sezon ürünü deposunda tutmayı başarırsa bu durum gelecek sezonun fiyatlarına da doğrudan yansır." değerlendirmesinde bulundu.

Soydan, serbest piyasada 50 randımanlı fındığın 8-9 lira seviyelerinde işlem gördüğünü ifade ederek, üreticilerin ilk tercihini TMO'dan yana kullandığını söyledi.

Manav ve tüccarların TMO ile rekabet edebilmesi için fiyatları biraz daha artırması gerektiğini belirten Soydan, aksi durumda üreticinin tercihini serbest piyasa yerine TMO'dan yana kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.