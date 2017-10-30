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Meteorolojiden "zirai don" uyarısı

30 Ekim 2017 Pazartesi, 15:47

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde yarından itibaren 3 gün boyunca zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle salı günü gece saatlerinden cuma gününe kadar Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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