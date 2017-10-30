Dumanlı Yaylası'na sonbahar ilgisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası sonbaharın etkisini göstermesiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Düziçi ilçesine bağlı, yeşil ve sarının farklı tonlarını barındıran yayla özellikle sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor. Doğayla başbaşa kalmak veya fotoğraf çekmek isteyen çok sayıda kişi yaylanın yolunu tutuyor.

Yaylaya son dönemlerde bilinilirliğinin artmasıyla Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi geliyor.

Mersin'den Dumanlı Yaylası'na gelen Erdemli Ayyıldız Gezginleri Doğa Kültür ve Sanat Derneği üyeleri de 12 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparken, sonbahar fotoğrafı çekme şansı da yakaladı.

Dernek başkanı Ferhat Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın sonbaharda görülmesi gereken önemli yerlerden biri olduğunu söyledi.

Sararmış yapraklarını döken kayın ağaçları arasında 12 kilometrelik parkurda bol bol oksijen alarak zaman zaman yağmur ve sis altında yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Adalı, "Amanos Dağları'nın zirvesinde doğa harikası bir yerde bulunmak çok güzel. Burada yürürken yeşil ve sarının her tonunu görebiliyorsunuz. Tüm doğaseverlere burayı mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.