Tekirdağ'daki bıçaklı kavga

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Sezer Türk ve Fatih Kölmen ile H.P. arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor.

Üzerlerine iki bıçakla saldıran H.P'yi uzaklaştırmak için sopa ile karşılık verdiği görülen Türk ve Kölemen'in bıçakla yaralandığı anlar da kayıtlardan izlenebiliyor.

Kamera kayıtlarında zanlı H.P'nin olay yerinden uzaklaştığı, hastanede yaşamını yitiren Kölemen'in aldığı bıçak darbesi nedeniyle yere düştüğü de gözleniyor.

- Olay

Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokağı'nda yürüyen Sezer Türk ve Fatih Kölemen, dün akşam, aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen H.P. ile karşılaşmış, çıkan kavgada, H.P, Türk ve Kölemen'i bıçakla yaralamıştı.

Kölemen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. H.P. ise olayın ardından polise teslim olmuştu.