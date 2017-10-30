Şehit Özsoy'un babası toprağa verildi

AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'ı ele geçirmeye çalışan darbecilere direnirken şehit düşen Ahmet Özsoy'un vefat eden babası Tahsin Özsoy'un cenaze törenine katıldı.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Tahsin Özsoy, Mecidiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Özsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
İki çocuk babası 49 yaşındaki Ahmet Özsoy, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'ı ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı çalışma arkadaşlarıyla canı pahasına direnerek şehit düşmüş, TÜRKSAT sistemini kapatarak bütün televizyon kanallarının yayınlarını kesmeyi hedefleyen darbeciler, Özsoy ve çalışma arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık sayesinde amaçlarına ulaşamamıştı.
Oğlunun şehit olmasının ardından baba Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun TÜRKSAT tesislerinden sorumlu koordinatör olduğunu, darbecilerin tesislere saldırılarını önlemek için bir kahramanlık destanı yazdığını söylemiş, "Tek tesellim oğlumun kahramanca şehit olması." demişti.