Naksan Plastik, Avrasya Ambalaj Fuarı'nda

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GAZİANTEP (AA) - Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi ve sektör lideri Naksan Plastik, Avrupa'nın en büyük ambalaj fuarlarından Avrasya Ambalaj Fuarı'na katıldı.

Naksan Holding Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine değer katan ve ambalaj sanayisinin liderliğini üstlenen Naksan Plastik'in, 24'ncü kez düzenlenen Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı'nda, yeni ürün ve ambalaj çözümlerini tanıttığını belirtti.

Fuarda hedeflenen kitlelere ulaşıldığına dikkati çeken Birlik, "Sektörde kalite kapasitesi, ürün çeşidi denince ilk akla gelen firmalardan birisi olan Naksan bir kez daha sektörün öncü ve vazgeçilmez firması olduğunu kanıtladı. Bu hem ülkemiz hem de Gaziantep için gurur verici bir olaydır. Son 1 yılda yaşadığımız olumsuz sürece rağmen fuarda yer alarak müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güvenini kazandık." ifadelerini kullandı.

Birlik, TÜYAP Kongre Merkezi'ndeki fuara, 700'ü yurt içinden olmak üzere bin 150 firmanın katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"5 kıtada 140'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan bir firma olarak geniş bir kitleye hitap eden Ambalaj Fuarı'na katılmak bizim için önemli. Fuar bu yıl 95 ülkeden 450 firma yabancı firma yetkilisini ağırladı. Bu tür fuarlar ihracatın artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ambalaj Fuarı, sadece ambalaj sektörü için değil, özellikle ambalaj malzemesi kullanan imalat sektörü için de çok önemlidir. Bu tür uluslararası organizasyonlar birçok sektörün gelişmesi ve kalkınmasında lokomotif görevi görmektedir. Böyle uluslararası bir fuarda standımıza yoğun bir ilginin olduğunu görmek bizi çok memnun etti. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizle buluştuk, onlara yeniliklerimizi anlattık. Naksan Plastik olarak Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik entegre plastik tesisinden birine sahibiz. Güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile kendi sektörünün öncü firması olan Naksan, müşterilerine en üst seviyede sürdürülebilir hizmet sağlayarak rekabetin çok yoğun yaşandığı fleksibıl ambalaj sektöründe fark yaratmaya devam edecektir. Şirket, TMSF’ye devredildiği günden beri tekrar sıçrama yaparak gücüne güç katmıştır. Bizler her türlü aksiyonları aldık ve almaya da devam edeceğiz."



