Suriye'ye dönüşler sürüyor

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KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Kadın ve çocukların da arasında olduğu 100 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Mahmud Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin yaşadıkları bölgelere saldırması sonucu 5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Suriye'de sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Abdullah, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası köylerinin terörden temizlendiğini, bu nedenle dönüş yapmaya karar verdiğini anlattı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 55 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Öte yandan yardım tırları ve çeşitli malzemeler taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kısa süreli yoğunluk yaşandı.