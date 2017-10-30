Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

30 Ekim 2017 Pazartesi, 16:09
Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da telefon hattının bakım ve onarımını yapmak için çıktığı vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmada işçi olarak çalışan Süleyman Tıhni (49), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Sokağı'nda telefon hattının bakım ve onarımını yapmak üzere vinçle direğe çıktı.

Bu sırada, vincin kepçe kısmı kırıldı. Kırılan bölümle yaklaşık 8 metre yüksekten düşen Tıhni ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Tıhni kurtarılamadı.


İLGİLİ HABERLER
Ilgaz Dağı'na ilk kar yağdı
YEREL

ILGAZ DAĞI'NA İLK KAR YAĞDI
Kastamonu'da 148 kaçak yakalandı
YEREL

KASTAMONU'DA 148 KAÇAK YAKALANDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kastamonu'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ KASTAMONU'DA

Doktorun kanyon merakı
YEREL

DOKTORUN KANYON MERAKI