Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da telefon hattının bakım ve onarımını yapmak için çıktığı vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, özel bir firmada işçi olarak çalışan Süleyman Tıhni (49), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Sokağı'nda telefon hattının bakım ve onarımını yapmak üzere vinçle direğe çıktı.

Bu sırada, vincin kepçe kısmı kırıldı. Kırılan bölümle yaklaşık 8 metre yüksekten düşen Tıhni ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Tıhni kurtarılamadı.



